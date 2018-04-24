تضامن الغربية: 10 آلاف دجاجة وزجاجة زيت وألف كرتونة للقرى الأكثر فقرا

قالت تغريد عوارة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إنها ناقشت مع مديرة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية استعدادات شهر رمضان، وتقديم المساعدات للقرى الأكثر فقرا.

وذكرت عوارة، في تصريح صحفي اليوم، أنها طالبت باستمرار القوافل والاستعداد لشهر رمضان والوصول إلى القرى الأكثر فقرا، لافتة إلى أن المساعدات والقوافل تتضمن توفير 5 آلاف دجاجة و5 آلاف زجاجة زيت، إلى جانب ألف كرتونة رمضانية تقدمهم مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة للأسر الأكثر فقرا، وأيضا تقديم المساعدات النقدية بعد استيفاء الأوراق اللازمة لذلك.