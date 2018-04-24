رسميا.. سعيد المصري رئيسا للمجلس الأعلى للثقافة خلفا لحاتم ربيع

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة اليوم، قرارا بندب الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة للعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

ووجهت "عبدالدايم" الشكر للدكتور حاتم ربيع الأمين العام السابق، والذي انتهت مدة انتدابه، مبينة أنه أدى دوره ومسئولياته في الفترة السابقة متمنية له التوفيق في أي موقع يتولاه.

يذكر أن الدكتور سعيد المصري عمل أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة الإمارات عام 2003 وجامعة البحرين 2004، كما شغل منصب مساعد وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافية خلال عامى 2014 - 2015، عضو اللجنة العليا لصياغة رؤية مصر في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ونال "المصري" العديد من الجوائز أبرزها جائزة الأمم المتحدة للتميز في التنمية البشرية عام 2013، والجائزة العربية للحفاظ على التراث عام 2014.

ولـ"المصري" العديد من المؤلفات في مجال الدراسات الثقافية منها "ثقافة الاستهلاك في المجتمع المصري، قيم الشباب في مصر، قيم العمل وقم المستقبل، سياسات إدماج التراث الثقافي في التعليم" وغيرها من المؤلفات والكتابات العلمية.