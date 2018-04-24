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الوطن

جيش الإحتلال يعتقل فلسطينيين حاولا اجتياز السياج الأمني جنوب غزة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
جيش الإحتلال يعتقل فلسطينيين حاولا اجتياز السياج الأمني جنوب غزة

أفيخاي أدرعي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله فلسطينيين اثنين خلال محاولتهما اجتياز السياج الأمني الفاصل من جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الثلاثاء: "رصدت قوة عسكرية في ساعات الصباح المبكرة، مشتبها بهما يحاولان اجتياز السياج الأمني جنوب قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". 

وأضاف البيان: "اقتادتهما قوات الأمن للتحقيق، حيث عثرت بحوزتهما على قنبلة يدوية وسكين".

وتتواصل حالة التصعيد على السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، حيث يستنفر الجيش الإسرائيلي قواته تأهبا لمواجهة مسيرات "العودة الكبرى" التي بدأت من أواخر الشهر الماضي إحياء للذكرى الـ42 ليوم الأرض، وتستمر حتى ذكرى نكبة فلسطين في منتصف مايو المقبل.

وكان المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة قال، صباح أمس الاثنين، إن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المسيرات الفلسطينية ارتفع ليصل إلى 39 قتيلا، وأكثر من 5000 آلاف جريح، منذ أواخر مارس الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا للتحقيق في الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة، بعد سقوط أعداد كبيرة من الجرحى بالرصاص الإسرائيلي.

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