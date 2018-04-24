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الوطن

أردوغان: سنواصل أعمالنا بعزم في سوريا مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
أردوغان: سنواصل أعمالنا بعزم في سوريا مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية

أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن العملية التركية التي تنفذها بلاده ضد الفصائل الكردية في سوريا ستستمر، مشيرًا إلى أن الأولوية في منبج وتل رفعت ستكون للوسائل الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه ،العدالة والتنمية الحاكم، بأنقرة، "انطلاقا من تجاربنا في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون سنواصل عمليتنا بسوريا بعزم مع إعطاء الأولوية للأعمال الدبلوماسية في تل رفعت ومنبح ووفق الضرورات الأمنية في المناطق الأخرى". 

كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، والمقرر إجراؤها يوم 24 يونيو المقبل.

وقال اردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه ،العدالة والتنمية الحاكم، بأنقرة، "أدعو زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى الترشح في الانتخابات المقبلة"، مضيفا " لماذا تبحث عن مرشح في مكان آخر، رشح نفسك".

 

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