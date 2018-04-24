تسجيل الدخول

الوطن

"شاكر" يبحث مع وفد قبرصي ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية

منذ 23 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"شاكر" يبحث مع وفد قبرصي ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية

وزير الكهرباء ارشيف

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، سفير قبرص بالقاهرة ورئيس شركة Euro Africa Interconnector، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وأكد "شاكر"، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشاد سفير قبرص بالقاهرة، بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأوضح رئيس شركة "Euro Africa"،أنه يجرى إعداد الدراسات اللازمة بمشروع الربط والذي يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه من المتوقع تقديم نتائج الدراسة وعرضها على "شاكر" خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأشاد "شاكر"، بالمجهودات التي تقوم بها شركة "Euro Africa" في هذا الصدد، موضحا "إننا بذلك نكون نجحنا في وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط والذي سيحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية".

وأضاف الوزير، أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، مبينا أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

أخبار متعلقة

سحر نصر: فريدريكا موجيريني من الداعمات لمصر في الإتحاد الأوروبى

سحر نصر: فريدريكا موجيريني من الداعمات لمصر في الإتحاد الأوروبى
السادات يشيد بتذليل العقبات أمام بعثة الإتحاد الأوروبى لمتابعة الإنتخابات

السادات يشيد بتذليل العقبات أمام بعثة الإتحاد الأوروبى لمتابعة الإنتخابات
"العربي للملاحة": ثورات الربيع العربي إعصار دمر بعض الدول العربية

"العربي للملاحة": ثورات الربيع العربي إعصار دمر بعض الدول العربية
اليوم.. "الدائمة للأرصاد الجوية" تناقش أوجه التعاون بين الدول العربية

اليوم.. "الدائمة للأرصاد الجوية" تناقش أوجه التعاون بين الدول العربية
سامح شكري: أزمات المنطقة لا تقع على عاتق الدول العربية فقط

سامح شكري: أزمات المنطقة لا تقع على عاتق الدول العربية فقط

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

الاحتلال يخطر بهدم ووقف بناء 10 مبانٍ على الأقل في قلنديا شرق القدس

الاحتلال يخطر بهدم ووقف بناء 10 مبانٍ على الأقل في قلنديا شرق القدس

توقيف ثلاثة مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين لشبهات بالفساد

توقيف ثلاثة مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين لشبهات بالفساد

أبو ردينة: لن نقبل خطة بديلة عن قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

أبو ردينة: لن نقبل خطة بديلة عن قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

وزير البيئة: تشريع جديد يفرض مخالفة على الممتنعين عن دفع رسوم النظافة

وزير البيئة: تشريع جديد يفرض مخالفة على الممتنعين عن دفع رسوم النظافة

"مصر المبدعة".. صالون ثقافي بقصر الأمير طاز بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

"مصر المبدعة".. صالون ثقافي بقصر الأمير طاز بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل