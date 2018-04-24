"شاكر" يبحث مع وفد قبرصي ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، سفير قبرص بالقاهرة ورئيس شركة Euro Africa Interconnector، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وأكد "شاكر"، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشاد سفير قبرص بالقاهرة، بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأوضح رئيس شركة "Euro Africa"،أنه يجرى إعداد الدراسات اللازمة بمشروع الربط والذي يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه من المتوقع تقديم نتائج الدراسة وعرضها على "شاكر" خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأشاد "شاكر"، بالمجهودات التي تقوم بها شركة "Euro Africa" في هذا الصدد، موضحا "إننا بذلك نكون نجحنا في وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط والذي سيحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية".

وأضاف الوزير، أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، مبينا أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.