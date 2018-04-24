شرطة أبو ظبي توقف 20 آسيويا على خلفية ترويج الهيروين

أوقفت شرطة أبو ظبي 20 وافداً من جنسيات آسيوية متهمين بترويج مخدري الهيروين والكريستال وضبطت 20 كيلوغراماً بحوزتهم من الصنفين، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويأتي ذلك في سلسلة عمليات نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بأبو ظبي، خلال حملة للتصدي لهذه الآفة، وإفشال محاولات ومخططات العصابات الإجرامية في ترويج المخدرات وذلك بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونجحت عناصر المكافحة في تحديد شخصية تاجر رئيسي يقيم في خارج البلاد ويدير شبكات مروجين من أبناء جنسيته متواجدين في دولة الإمارات.

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات العقيد طاهر الظاهري: "تم ضبط المتهمين على شكل مجموعات، دون علم أي منهم عن الآخر، في عمليات سرية نفذتها عناصر المكافحة".واستمرت عملية المطاردة 3 أشهر، واستعانت شرطة الإمارة بالعملاء السريين، لضمان نجاح العملية ومعرفة أساليب أعضاء الشبكة وتحركاتهم المشبوهة.