السجن 5 سنوات لثلاثة متهمين بمشاجرة في ولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن 10 سنوات لمتهم والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين فياعادة محاكمتهم في اتهامهم بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة بولاق الدكرور التي وقعت في يونيه من عام 2015 ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

كما قضت المحكمة ببراءة متهم من التهم المنسوبة إليه، كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وأحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.