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البورصة تتجاوز 18200 نقطة خلال تعاملات اليوم

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة تتجاوز 18200 نقطة خلال تعاملات اليوم

البورصة - ارشيفية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم، على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.81% عند مستوى 18226.77 نقطة -كأعلى مستوى على الاطلاق- رابحا 145.91نقطة.

 كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21% عند مستوى 865.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.19%، عند مستوى 2277.39 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.26% عند مستوى 3095 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الاسهم خلال هذه الأثناء نحو 31.7 مليون سهم، بقيمة 178.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 3.7 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 29.46 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 6.1 مليون جنيه و23.33 مليون جنيه على التوالي.

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