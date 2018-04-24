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الوطن

محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

منذ 7 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ يوافق على الإعلان عن الدرجات الشاغرة بـ"التعليم"

الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن موافقة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، على حصر الدرجات الشاغرة من مديري الإدارات ومديري العموم؛ للإعلان رسميا عنها.

وقالت كشك، في بيان اليوم، إن من يشغل درجة مدير عام إما بالندب أو التكليف بالإدارات التعليمية أو بالمديرية، ووجه المحافظ إدارتي التنظيم والإدارة والتربية والتعليم بحصر الدرجات الشاغرة للإعلان عنها، وعقد الإجراءات والمسابقات الرسمية بحيث تكون درجة تعيين.

وأضافت: اختيار مديري العموم بناء على الكفاءة والقدرة على التغيير والتطوير لصالح العملية التعليمية وجميع المدارس، ما يعود بالنفع على المواطنين.

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