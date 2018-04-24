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الوطن

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الغاز الطبيعي

منذ 15 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الغاز الطبيعي

شريف إسماعيل

تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري إقامتها فى قطاع الغاز الطبيعي، وذلك خلال اجتماعه بوزير البترول وعدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة وخاصة المتعلقة بالغاز الطبيعي، وذلك سعيا لتنمية المشروعات في هذا القطاع الحيوي، وتعظيماً للعائد من استغلال الامكانات والثروات الواعدة التي تمتلكها مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول الجهود المبذولة في قطاع الغاز والرؤية المستقبلية لزيادة الإنتاج بما يلبي متطلبات مختلف أوجه التنمية المستدامة والتصدير، حيث تناول الاجتماع الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل "ظهر"، هذا فضلا عن بعض المقترحات الخاصة بالصناعات البتروكيماوية وصناعة الاسمدة.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف الخاص باستكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بهذا المشروع، والعمل تذليل أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ للانتهاء منه وفقا للتوقتيات المحددة.

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