قبل تفاقم الوضع.. مشكلات صغيرة انتبه لها إذا ظهرت بـ"سيارتك"

قد تتفاقم المشكلات الصغيرة التي تحدث في سيارتك ولم تنتبه إليها أو تقوم بلإصلاحها لتردى وضع السيارة وتصبح كبيرة نتيجه ذلك الإهمال، ويساعد تدارك الأعطال في بدايتها لتوفير الوقت والجهد والأموال حتى لا تتعطل السيارة، وتستعرض "الوطن" أبرز الأعطال الخفيفة التي قد تؤدى لمشكلات جمه فيما بعد.

- ضعف سحب السيارة:-

فور شعورك بضعف عزم السيارة وعدم مجوزتها لسرعتها الطبيعية في الوقت المتعارف عليه أو قل جهدها وضعف فيجب عليك فحص "البوجيهات" والتي قد يكون فيها مشكلة، وقم بتنظيف ماكينة حقن الوقود Injection في حال لم تسمع أي صوت للتقطيع أثناء السحب.

- صوت مرتفع وتقطيع:-

في حالة سماع صوت مرتفع أثناء السحب أو تقطيع وإذا شعرت بجهد وعمل المحرك بشكل غير طبيعى، يجب فحص أنبوب العادم "الشكمان" حيث أنه قد يكون تعرض للثقب دون علمك.

- إضاءة لمبة الزيت:-

إذا إضاءت لمبة الزيت في سيارتك فيجب عليك التوقف فورا، والتحقق من مستوى الزيت داخل المحرك، وتزويده إذا نقص، أو عرض السيارة على جهاز كمبيوتر بأحد مراكز الصيانة للتأكد من عدم وجود خلل آخر، وإذا لم أضائت اللمبة ولم تعرف التعامل معها فلا تكمل قيادة بالسيارة حتى لا تؤدى بك للقيام بـ"عمرة كاملة" للسيارة بسبب نقص الزيت أو اختفائه.

- صوت طقطقة أثناء التسارع:-

أثناء دوران بالسيارة أو انحرافها قد تسمع صوت شبيه بالطقطقة، وفي تلك الحالة قد يكون هناك مشكلة في كوبلن السيارة -الجزء الخاص بنقل حركة المقود للإطارات- به مشكلة، وإذا تداركت المشكلة وذهبت للفني في البداية لن تضطر إلى تغييره الكامل في حال الأهمال.

- صفير بالمكابح:-

إذا ظهر صوت مثل الصفارة عند ضغطك على المكابح، فيجب عليك فحص تيل الفرامل لأنه اوشك على الانتهاء ويجب تغييره، حتى لا يتسبب ضرر أكبر وقد يتلف الطنبورة.

- اهتزاز على السرعات العالية:-

إذا وجدت اهتزاز بسيارتك أثناء السير على السرعات العالية والتى تزيد عن 100 كم/الساعة، فيجب عليك فحص زوايا الإطارات وضبط "ترصيص" الإطارات.