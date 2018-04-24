بدء فعاليات البرنامج التدريبي للصناعات الغذائية بالبحيرة

نظم مركز تدريب دمنهور بمديرية الزراعة بالبحيرة، بإشراف الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي للصناعات الغذائية والعجائن والمخبوذات والألبان، والذي ينفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب برئاسة الدكتورة إكرام تركي، بحضور 20 دارسًا من حمَلة المؤهلات المتوسطة.

وألقى المهندس علي جمال الدين، المدير التنفيذي لمشروع التنمية الريفية بالبحيرة، محاضرة عن القيم الغذائية للحوم وأنواعها وأهميتها الغذائية ودورها في التصنيع.

فيما أكدت المهندسة حنان عويس، مدير التدريب بالمديرية، اهتمام وكيل الوزارة بإقامة مثل هذه الدورات؛ للارتقاء بمستوى المهندس الزراعي في مثل هذه المجالات المهمة.