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الوطن

وزير التموين: هناك آلية لتحديد سعر القمح قبل مجيئي الحكومة

منذ 10 دقيقة
كتب: هبة أمين
وزير التموين: هناك آلية لتحديد سعر القمح قبل مجيئي الحكومة

الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن هناك قرار لمجلس الوزراء قبل توليه الحقيبة الوزارة بشان آلية تحديد سعر توريد القمح كل عام، حيث تبدأ هذه الخطة في منتصف مارس من كل عام وحتى منتصف شهر أبريل للاطلاع على الأسعار العالمية فى هذا التوقيت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب هشام الشعيني، بشأن أسعار توريد القمح الذي حددته الحكومة بـ 600 جنيه وهو ما قوبل بالرفض من بعض النواب.

وأرجع الوزير اختيار هذه الفترة من العام يعود لمصلحة الفلاح لأن هذا التوقيت تكون أسعار الأقماح على مستوى العالم مرتفعة وبناء عليه يتم تحديد السعر فى هذا التوقيت لمصلحة الفلاح.

وقال إنه وفقا لآلية الحساب المتفق عليها في مجلس الوزراء، السعر هذا العام كان سيتوقف عند 585 جنيها للأردب، ولكن بعد مناقشات مع وزير المالية تمت الموافقة على رفع السعر لـ600 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة.

وعن المذكرة التي تقدمت بها لجنة الزراعة بالمجلس بشأن تحديد سعر توريد القمح ولم يتم الأخذ بها، قال الوزير إنه ليس لديه فكرة عن الاتفاق المسبق الذي تم بين البرلمان والحكومة العام الماضي.

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