عجز تجارة الأردن الخارجية يصعد 8.8% في شهر

صعد عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 8.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول شهرين من العام الجاري 2018، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، بلغ عجز التجارة الخارجية، 1.552 مليار دينار (2.188 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي.

وكان عجز تجارة الأردن الخارجية، قد بلغ 1.427 مليار دينار (2.012 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 33.5 بالمائة حتى نهاية فبراير مقارنة مع 36.4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017.

وتراجعت قيمة الصادرات الكلية للأردن، بنسبة 4.5 بالمائة إلى 780.8 مليون دينار (1.1 ملياردولار)، في أول شهرين من 2018.

بينما ارتفعت قيمة الواردات إلى البلاد بنسبة 3.9 بالمائة إلى 2.333 مليار دينار (3.289 ملياردولار)، حتى نهاية فبراير الماضي.

يأتي ذلك، في وقت ارتفعت فيه قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 32.9 بالمائة إلى 477.8 مليون دينار (673.75 مليون دولار) حتى فبراير.

وتأثرت الصادرات الأردنية إلى الخارج سلبا، خلال الأعوام الماضية، بفعل غلق المنافذ الحدودية مع دول الطوق، مثل العراق وسوريا، وغلق الحدود البرية بين السعودية وقطر، التي كانت ممرا للصادرات الأردنية إلى الدوحة.