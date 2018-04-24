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الوطن

نادي التجديف بالأقصر يفتح باب الحجز لتعليم رياضتي التجديف والكياك

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
نادي التجديف بالأقصر يفتح باب الحجز لتعليم رياضتي التجديف والكياك

مجلس ادارة نادى التجديف

قال محمد خيري، مدير نادى التجديف والرياضات المائية بمحافظة الأقصر، إنه سيجرى فتح باب الحجز لتعليم رياضة التجديف والكياك لعام 2018/2019 بدءاً من مايو المقبل ولمدة شهر.

وأضاف اليوم، في تصريحات "أن تدريبات التجديف والكياك تتضمن تدريب الراغبين من الجنسين في مختلف لجميع المراحل العمرية وذلك بوجود نخبة من مدربين التجديف والكياك والإنقاذ للتقدم للمدرسة"، مشيرًا إلى أن شروط الالتحاق بالمدرسة أن يجيد المتدرب السباحة، والسن من 10 سنين وما فوق، وأن يكون لائق طبيًا، وتسديد الرسوم المقررة للمدرسة خلال فترة الحجز.

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