(كلوب) مدرب ليفربول يبحث عن وضع قدمه فى نهائى دورى أبطال أوروبا فى العاصمة الأوكرانية كييف أمام روما الإيطالى..

يتابع الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية مساء الثلاثاء 24 أبريل، على ملعب انفليد مباراة نصف النهائى فى دورى أبطال اوروبا بين ليفربول الإنجليزى وروما الإيطالى، ويبحث ليفربول عن انتصار بنتيجة تسهل عليه مباراة الإياب فى استاد الأوليمبيكو، ويدخل "الريدز" المباراة بعد التعادل الأخير أمام وست برميتش البيون ضمن منافسات الجولة 35 من البريميرليج، وجعل هذا التعادل فريق ليفربول فى المركز الثالث برصيد 71 نقطة وقلل من حظوظه فى الصعود للمركز الثانى محل المان يونايتد.

يستعد ليفربول بكل قوة للرجوع للوجهة الأوروبية من جديد لحمل اللقب السادس فى تاريخه ليحافظ على هيبة الكرة الإنجليزية بين كبار أوروبا، وبهذا يتمنى جمهور الليفر الفوز على روما الإيطالى والذهاب الى إيطاليا بعد فوز محمد صلاح بلقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لهذا العام، بعد تصويت اللاعبين فى الرابطة الإنجليزية وتأتى هذه الجائزة بعد مجهود كبير وعظيم من محمد صلاح خلال هذا الموسم، وحتى الآن هو هداف الدورى الإنجليزى برصيد 31 هدفا فى 33 مباراة، هذا حافز كبير بالنسبة لفريق ليفربول ومحمد صلاح، حتى يسجل أهدافا لفريقه ويساعدهم للتأهل إلى نهائى المسابقة ويرفع رصيد أهدافه فى دورى أبطال أوربا لهذا الموسم.

حتى الآن سجل (مو صلاح) فى دورى أبطال أوربا (8 أهداف) ويريد أن يرفع عدد أهدافه ويتخطى اللاعب الجزائرى رابح ماجر الذى سجل (11) هدفا فى دورى الأبطال مع بورتو البرتغالى، ليصبح أفضل هداف عربى فى المسابقة، ويدخل محمد صلاح اللقاء تختلط عليه مشاعر المنافسة والعاطفة أمام فريقه السابق روما الإيطالى، بعد أن قضى معهم عامين من أجمل وأفضل فترات محمد صلاح تعلم فيها كل شيء.

ويدخل فريق روما الإيطالى بعزيمة الكبار بعد أن أخرج كبير من كبار أوربا وهو برشلونة الإسبانى فى الدور الربع النهائى، بعد أن كان منهزما فى مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، وعاد بالنتيجة فى مباراة الإياب، وعمل ريمونتادا تاريخية 3-0 وتأهل الى دور نصف النهائى بعد غياب دام أكثر من 50 عاما، لذلك يبحث فريق روما عن عمل المفاجأة أمام فريق ليفربول فى معلقه وسط جماهيره لسهولة مباراة الإياب عليه من حيث النتيجة، أقل تقدير التعادل أو تسجيل أهداف خارج الديار تساعده بالتأهل الى النهائى فى مفاجأة ستكون للبعض مفاجأة غير متوقعة، لأن الترشيحات أغلبها تتجاه إلى الفريق الإنجليزى، ويدخل روما الإيطالى اللقاء منتشيا بفوزه الأخير على سبال بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى دى فرانشيسكو مدرب روما تكملة المشوار الرائع فى دورى الأبطال لهذا الموسم بالفوز على ليفربول والتأهل إلى النهائى.

الغيابات والتشكيلة المتوقعة للفريقين:

سيفتقد ليفربول خدمات كلا من إمرى تشان لاعب خط الوسط، والمدافع جويل ماتيب، ولاعب الهجوم آدم لالانا بداعى الإصابة، ومن المحتمل غياب كلاين الظهير الأيمن للريدز لبعض الإجهاد فى العضلات الخلفية، ولن يفتقد الريدز أى لاعب آخر، وعن التشكيلة المتوقعة لليفربول لهذه المباراة سيبدأ المدرب الألمانى يورجن كلوب بالتشكيلة المعتادة (4_3_3) بالاعتماد على قوته الهجومية

(التشكيل المتوقع)

حارس المرمى: لويس كوريس

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجل فإن دايك، ديان لوفرين، ألكسندر ارنولاد

خط الوسط: اوكسلاد تشامبرلين، جوردن هندرسون، جيمس ميلنر

خط الهجوم: ساديو مانى، روبرتو فيرمينيو، محمد صلاح

بعد أن قال المدرب الإيطالى دى فرانشيسكو فى مؤتمره الصحفى حول من سيشارك من بين أندر وشيك (كلا الاعبان يملكان فرصة 50% للتواجد فى التشكيلة الأساسية، هناك مكان واحد للاعب من بينهما) وسيلعب بالتشكيلة المعتادة عليها وهى (4_2_3_1) وهي:

حارس المرمي: أليسون

خط الدفاع: اليساندرو فلورينزى، فرديكو فازيو، مانولاس، ألكسندر كولاروف

خط الوسط: كيفين ستروتمان، دى روسى، ديغو بيروتى، رجدناينغولا، شكنز اوندر

خط الهجوم: ايدن دزيكو

فلمن سيكون الانتصار اليوم.