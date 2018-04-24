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رئيس جامعة الزقازيق: "مفيش غش.. وإجراءات مشددة لتأمين الامتحانات"

منذ 41 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
رئيس جامعة الزقازيق: "مفيش غش.. وإجراءات مشددة لتأمين الامتحانات"

ارشيفية - مجلس جامعة الزقازيق

شدد الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، في أثناء ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة، اليوم، على ضرورة تأمين الكنترولات.

ونبه على عمداء الكليات وأمين عام الجامعة والإدارة الهندسية ومديري الكليات، بضرورة مراجعة وسائل الإضاءة والإنذار والوصلات الكهربية الداخلية والخارجية، وحظر استخدام السخانات والغلايات الكهربائية بالكليات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مع يحوزها أو يستخدمها، والتخلص من أي مخلفات أو رواكد خارج أو أعلى أسطحها.

كما نبه على جميع أعضاء هيئة التدريس، بالتزام الجدية في أعمال الامتحانات، ومنع دخول الطلاب بأدوات الغش.

ووجه بالإعلان على مواقع الجامعة والكليات، بأنه لن يُسمح بدخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بالهواتف المحمولة أو سماعات الأذن أو أي وسيلة تسهل عملية الغش، مشيرا إلى أن من يفعل ذلك، يعاقب بالحرمان من أداء الامتحان، ويطبق عليه نَصَّيْ المادتين 124 و125 من قانون تنظيم الجامعات.

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