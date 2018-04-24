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الوطن

إحالة أوراق قاتل طالب كلية التجارة بدمياط للمفتي

منذ 30 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
إحالة أوراق قاتل طالب كلية التجارة بدمياط للمفتي

محكمة _ ارشيفية

أحالت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، أوراق "عبده. ع. م. ال" 25 عاما، نجار، في القضية رقم 9603 جنايات قسم أول لسنة 2015، والمقيدة برقم كلي 908 لسنة 2015، المتهم فيها بقتل طالب بكلية التجارة، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 26 يونيو للنطق بالحكم.

وكان المتهم، سدد 4 طعنات للمجني عليه "أحمد" 22 عامًا، طالب، بسلاح أبيض "خنجر"، خلال مشاجرة بينه وبين "خال" القتيل، بأرض العفيفي في قرية "السيالة"، دائرة قسم أول دمياط، أودت بحياته، بين القاتل وخال القتيل.

وألقت قوات مباحث قسم أول دمياط، برئاسة الرائد أحمد كيوان، ومعاونه النقيب حسام الجمال، القبض على المتهم، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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