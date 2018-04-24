"الوطنية للصحافة": خطة لتطوير المحتوى الرقمي بالمؤسسات القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنها تابعت خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، الأداء المالي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة الماضية والجهود التي تم بذلها في مسار تقليل المصروفات ونفقات التشغيل وزيادة إيرادات المؤسسات، متابعة: "الأمر الذي نتج عنه تقليل الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصحفية".

وأضافت الهيئة في بيان، أنه تم الاتفاق على أن تكون الخطوة القادمة في مسار الاصلاح الاقتصادي للمؤسسات القومية ترتكز على إعادة استخدام أصول المؤسسات في مشروعات استثمارية تعود عائداتها إلى المؤسسات الصحفية القومية في إطار تعظم أصولها الرأسمالية.

واستعرضت الهيئة الوطنية للصحافة خلال اجتماعها تقريرًا عن الدورة التدريبية الأولى التي عقدتها بالتعاون مع وزارة التخطيط لمحرري الشؤون الاقتصادية، واتفق المجتمعون على عقد دورة أخرى لاستكمال مناقشة بعض الموضوعات والقضايا.

وأعلنت الهيئة عن تخطيطها لإطلاق مبادرة متكاملة لتطوير المحتوى الرقمي للصحف القومية تتضمن ثلاث محاور الأول منها يرتكز على تقييم الأداء الحالي للبوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية واستطلاع رأي الجمهور في شكل ومضمون تلك المواقع وأساليب الإنتاج.

ولفتت الهيئة إلى أن المحور الثاني من المبادرة يستهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية فيما يتعلق بأساليب التغطية الصحفية والكتابة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية وفقا لأحدث المعايير، مشيرة إلى أن المحور الثالث يتضمن تحديث البنية الأساسية لأنظمة النشر الرقمي في المؤسسات الصحفية القومية من حيث التجهيزات والبرمجيات وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.