محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير النهائي بالميادين والشوارع والكورنيش

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية بكورنيش مدينة مرسى مطروح، شوارع العوام والجلاء بامتداده حتى ميدان البنك الأهلي وشارع الإسكندرية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية من مياه شرب وصرف صحي وشبكة الأمطار وأعمال الكهرباء والغاز وفقا للمخطط العام والتطوير بمدينة مرسى مطروح.

وتابع المحافظ، اليوم، تركيب الأنترلوك والبلدورات المضيئة والمقاعد كاستراحات للمواطنين بشارع الإسكندرية بعد الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع بالإضافة إلى البدء في تركيب الأنترلوك بالكورنيش وأعمال التطوير والتجميل بهم.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء باستلام المواقع التي تم الانتهاء منها مع القيام برصفها وتجميلها وفقا للمخطط العام لأعمال التجميل وإعادة الشيء لاصله.

وشدد بأنه لن يسمح بأي تجمعات لمياة الأمطار مرة أخرى بالشوارع بعد الانتهاء من الشنايش لتصريف مياة الأمطار مع مراعاة الأميال اللازمة لتصريف مياه الأمطار مع ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير وإعادة الشيء لأصله طبقا للتوقيتات المحددة مع الالتزام بتوحيد لون وشكل التند والواجهات بشارع الإسكندرية وفقا للتصميمات الموضوعة، مع الحفاظ على النظافة وعدم التعدي على الأرصفة وقيام مجلس المدينة والمرافق بإزالة أي إشغالات، مناشدا أصحاب المحلات التجارية بشارع الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن عدم وضع إشغالات أمام المحال طوال فصل الصيف وسيتم توقيع غرامات وعقوبات على أصحاب المحلات لمن يخالف هذه التعليمات.

وذكر أنه يتابع يوميا أعمال المشروعات الجارية بمدينة مرسى مطروح من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعي بالشوارع والمنازل وإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء مباشرة من المشروعات القائمة.

وقال المحافظ الشركات العاملة بمدينة مرسى مطروح، إنه في حال عدم انتهاء من الأعمال الجارية المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها بالعقود سيتم توقيع أقصى غرامة وعقوبة لتصل لوقف الأعمال وإسنادها لشركات أخرى.

وأوضح بأنه تم تلافي جميع الملاحظات التي حدثت في موسم الصيف الماضي ورفع كفاءة المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارته ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ مما ينعكس ذلك علي ظهور المحافظة في أبهي صورها في موسم الصيف الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لأهالي المحافظة.