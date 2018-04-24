عاجل| سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة الكبرى

شهدت مناطق متفرقة في محافظة القاهرة الكبرى، مساء اليوم، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، صاحبها برق ورعد في بعض المناطق، بينها مدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم استقرار الطقس غدا الأربعاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

وحذَّر الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية أمس في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن درجة الحرارة ستشهد استقرارًا، ولكن التقلبات ستكون موجودة، وذروة التقلبات الأربعاء، وقد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء.