اتحاد صحفيي نيجيريا: إسرائيل تستغل إعلام الغرب للتدخل بشؤون القارة

أكد شعيبو عثمان، أمين عام اتحاد الصحفيين بدولة نيجيريا، أن الحكومة الإسرائيلية تستفيد من وسائل الإعلام الغربية في التدخل الإسرائيلي بإفريقيا الذي كان ناعما ومتدرجا، وقال "لازالنا نتلقى دعم ولا يمكننا استخدام ثرواتنا الاستخدام الأمثل".

وتابع شعيبو خلال لقاءه اليوم بالصحفيين الأفارقة ضمن الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا إنه "لا يحل ذلك الموقف سوى وسائل الإعلام الإفريقية، وعلينا أن نسعى بشكل فعال لمحاربة كل من يريد استغلال ثرواتنا ومواردنا وشعوبنا لمصلحتهم الخاصة وليس لمصلحة بلادنا".

من جانبها أكدت الدكتورة سامية عباس، أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة على أنه ليس من الخطأ أن تدرك عدوك وتحارب ما يفكر فيه إنما الجريمة في أن تقف مكتوف الأيدي أمام مخططاته