تفاصيل مصرع 3 وإصابة 10 صينيين إثر انقلاب ميكروباص غرب الإسكندرية

لقى 3 مصرعهم وأصيب 10 آخرون، جميعهم صينيين، إثر انقلاب ميكروباص غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفي النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من النجدة بحادث انقلاب ميكروباص.

وانتقل مدير أمن الإسكندرية، وقيادات المديرية، وضباط الحماية المدنية، ومدير وضباط المرور، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بها سائحين صينيين، وتوك توك أمام شركة "بتروجيت" على أول الطريق الصحراوي.

ونتج عن الحادث وفاة 3 سائحين صينيين، وإصابة 10 منهم حالتان خطيرتان، وجرى نقلهما لأحد المستشفيات، وإخطار النيابة.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مشرحة كوم الدكة استقبلت المتوفين الثلاثة، بينما استقبلت مستشفيات غرب المدينة 10 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بهم في الترعة أمام إدارة شركة "بتروجيت" بطريق العامرية غرب الإسكندرية.

وأضافت الفناجيلي، أنه جرى نقل 8 حالات من المصابين إلى مستشفى القباري العام، وحالتين إلى مستشفى العامرية لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.