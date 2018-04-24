بدء حفل تكريم عزت العلايلي بحضور وزيرة الثقافة بالمسرح القومي

بدأ حفل تكريم الفنان عزت العلايلي، والذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي، بالتعاون مع المسرح القومي بالعتبة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتقدم الحفل الفنانة لقاء سويدان، وشارك في حضور الحفل المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان محمد الخولي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، الفنانة القديرة، سميحة أيوب، والنجمة إلهام شاهين، وسمير صبري، والفنانة سميرة عبدالعزيز، مع المطربة عزة بلبع، وغيرهم.