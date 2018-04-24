المترو: الدفع بـ5 قطارات بالخط الثاني لمواجهة زحام الركاب

قال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه سيتم الدفع بنحو 5 قطارات إضافية بالخط الأول لمترو الأنفاق "المرج - حلوان"، وذلك لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات، وذلك بعد إصلاح العطل الفني في الشبكة الكهربائية والتي تسببت في تعطل الخط الأول بسبب سقوط الأمطار.

وأوضح الفضالي، لـ"الوطن"، أن جميع قطع الغيار متوفرة تماما وأن أعمال الصيانة تتم بصورة دورية، مشيرا إلى أن جميع قطارات الخطوط الثلاثة للمترو تعمل بصورة منتظمة وطبيعية.