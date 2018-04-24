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الوطن

مصدر بـ"المترو": الخط الأول ما زال معطلا بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية

منذ 13 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
مصدر بـ"المترو": الخط الأول ما زال معطلا بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية

مترو أنفاق الخط الأول صورة أر شيفية

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن الخط الأول للمترو مازال معطلا بسبب حدوث انقطاع للشبكة الكهربائية المعلقة بين محطتي المعصرة ودار السلام بسبب الأمطار.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن فرق الصيانة والطوارئ ما زالوا يواصلون عملهم لعودة حركة مسير القطارات مرة أخرى، موضحا أنه تم تحويل القطارات من محطة المعصرة لتعود لحلوان، ومن محطة دار السلام لتعود إلى المرج، مضيفا أنه يجرى محاولة إصلاح عطل الشبكة الكهربائية لاستئناف كامل حركة الخط الأول.

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