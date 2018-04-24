متحدث النواب: إيجار الشقق بحي الإسمرات عادل وأقل من المطلوب

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن وفدا من ائتلاف دعم مصر توجه إلى حي الأسمرات واستمع إلى كل مشاكل الأهالي لحلها مع الجهات التنفيذية، مؤكدا أن إيجار الشقق بحي الأسمرات عادل وأقل من المطلوب.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه سيقوموا بإعادة جدولة القيمة الإيجارية المتأخرة على الأهالي.

من ناحية أخرى، أكد أنه لا يوجد ما يسمى بالزي الرسمي، وإنما يوجد ما يتلائم مع الجلسات البرلمانية وقيمة ووقار البرلماني، لافتًا إلى أنه لا توجد أي تجاوزات إلا في بعض الأحيان الطارئة.