الجمعة.. افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

ينطلق في السابعة من مساء الجمعة المقبل، ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر مؤسسة الملتقى.

وتقرر تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة الذين ساهموا في أعمال خاصة لذوي القدرات الخاصة ومن بينهم الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون لدعمها المتواصل للملتقى الذي بدأ العام الماضي ويستمر هذا العام.

يذكر أن الملتقى تنطلق فعالياته في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو ويقام تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز ووزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي، بالشراكة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس وقنوات "دي إم سي".