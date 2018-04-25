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الوطن

ضبط تعديين على خط مياه الشرب الـ1000 مللي الرئيسي الناقل لمرسى مطروح

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط تعديين على خط مياه الشرب الـ1000 مللي الرئيسي الناقل لمرسى مطروح

حملة لازالة التعديات على خط مياه ال 1000 بالضبعه الناقل لمطروح - صورة ارشيفية

تمكنت شركة مياه مطروح من ضبط تعديين على خط مياه الشرب الـ 1000 مللي الناقل من الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح عبر الساحل الشمالي في منطقة غزالة بمركز الضبعة وذلك في حملة مكبرة.

وكشفت الحملة التي أمنتها قوات من مديرية أمن مطروح والقوات المسلحة، وقادتها شركة مياه مطروح من خلال مهندسين وفنيين عن وجود وصلات خلسة ركبها بعض المزارعين لري الأراضي الصحراوية في نطاق مركز الضبعة وزراعتها بنظام الغمر خضراوات وفاكهة بسرقة المياه المرشحة من خط مياه الشرب الذي يغذي مدينة مرسى مطروح وبعض المناطق الأخرى.

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