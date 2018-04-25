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الوطن

عبور 197 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد بخات
عبور 197 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

شاحنات بضائع خلال عبورها بالسلوم الى ليبيا - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من وإلى ليبيا 197 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، أمس، 100 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 97 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل الجماهيرية الليبية والقريبة من الحدود المصرية بعيدا عن المناطق الملتهبة التي تدور فيها أحداث عنف.

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