عبور 197 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من وإلى ليبيا 197 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، أمس، 100 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والرخام والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البري 97 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل الجماهيرية الليبية والقريبة من الحدود المصرية بعيدا عن المناطق الملتهبة التي تدور فيها أحداث عنف.