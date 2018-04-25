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الوطن

بسمة وهبة مشيدة بالأطباء المصريين بالخارج: "عاوزينهم.. إحنا أولى بيهم"

اليوم AM 02:28
كتب: محمود البدوي
بسمة وهبة مشيدة بالأطباء المصريين بالخارج: "عاوزينهم.. إحنا أولى بيهم"

بسمة وهبة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل أزمتها الصحية الفترة الماضية، حيث إنها سافرت في إجازة شم النسيم إلى نجلها الذي يدرس في الخارج، ومرضت مرضًا شديدًا، وتم عرضها على أحد الأطباء الأجانب الذي زعم إصابتها بورم خبيث ونزيف داخلي بالمعدة وهو ما وقع عليها كالرصاصة.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس": "أنا عندي عفريت من كلمة ورم بعد إصابتي بورم سرطاني قبل كده"، موضحةً أنها تركت الطبيب وأجرت فحوصات طبية عند أحد الأطباء المصريين في الخارج ولم تجد أي أساس لهذه الأمراض.

وتابعت: "هاتولنا الأطباء المصريين اللي برا مصر، إحنا أولى بيهم، طبيب أجنبي دمرني، وآخر مصري أنقذني، إحنا أولى بيهم".

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