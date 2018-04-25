حصول فريق بحثي بجامعة بني سويف على جوائز عالمية لاختراعهم علاج للسرطان

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن حصول فريق بحثي بكلية الصيدلة، على ثلاثة جوائز عالمية عن اختراع استخدام تقنيات النانو لتوصيل دواء التيموزولوميد موضعيا عن طريق الاستنشاق لعلاج سرطان الرئة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، مساء أمس، على أن الفريق ضم كلاً من: الدكتورة هبة فاروق سالم عبدالله عميد كلية الصيدلة، والدكتورة أميرة مراد حسين أبويوسف، والدكتور محمد عبدالله حمزاوي، والدكتور سامح عبدالمنعم المدرس المساعد بكلية الصيدلة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجوائز التي حصل عليها الفريق البحثي هي الميدالية الفضية في مسابقة معرض جنيف الدولي للابتكار، والذي تم عقده بجنيف، ووسام الاستحقاق من جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية والدبلومة الفخرية من جامعة سيبيو الرومانية.

وأضاف أن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم والمساندة من قبل الجامعة، حيث يشاركون في رفع اسم الجامعة والوطن في المحافل الدولية، مؤكدا على أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم النشر العلمي للبحوث وتسجيل براءات الاختراع، ودعم الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية، واستكشاف الأفكار الجديدة ورعاية أصحابها وتوفير البيئة المناسبة لهم.