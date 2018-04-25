المفوض الأوروبي: الطاقة المتجددة قد تدعم محطات تحلية المياه

قال ميجيل أرياس كانتيه، المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، إن الطاقة المتجددة تستطيع أن تزود محطات تحلية المياه بالطاقة لكن لا بد أن يكون من توفر طاقة رخيصة؛ لأن تكلفة التحلية مرتفعة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "وبالنسبة للمزارعين، فإن التكلفة أحيانًا تكون مرتفعة جدًا، حتى أنهم لا يستطيعون دفعها؛ لذا يجب أن تكون قادرا على التنافس أكثر، لكني متأكد أننا سنصل لوقت تكون فيه الطاقة المتجددة منافسة بقوة".

وتابع: "مصر كما أقول بها جميع ما يلزم وعندما نحل مشكلة تخزين الطاقة، لا بد أن نظل نستثمر بها حتى يكون لدينا القدرة على التخزين ستكون الطاقة المتجددة قادرة على التنافس بقوة وستساعد على حل العديد من المشكلات، مثل مشكلات الطاقة الهيروليكية وبناء السدود؛ فقد كنت وزيرًا ومسئولًا عن السدود وإدارة المياه وأستطيع أن أقول إن ذلك من أصعب الأشياء التي تعالجها؛ لأن مشاكل المياه تحتاج لأن يكون لديك نفس السياسات لمعالجتها".