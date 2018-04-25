الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تستقر حالة عدم الاستقرار؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا وجنوبًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، تمتد حتى شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك في حين يسود طقس لطيف على شمال البلاد، معتدل على القاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، باردًا ليلًا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ25 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: