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الوطن

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

منذ 4 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث تحسن في الأحوال الجوية، ليسود، اليوم، طقس لطيف على كل الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ23 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 13 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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