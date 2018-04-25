فؤاد: شركة سويسرية أجرت 24 تجربة غير أخلاقية على الأدوية في مصر

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن منظمة سويسرية أذاعت تقريرًا في عام 2016، جاء فيه أن شركة نوفارتس السويسرية أجرت 24 تجربة غير أخلاقية في القاهرة بخصوص عملية التجارب السريرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن المركز تواصل مع المنظمة وأكد مسؤوليها ما أذاعوه، لافتًا إلى أنه لا يوجد ضمانات لعقاب المتسببين في هذه الأنواع من التجارب.

وتابع أن بعض المرضى يخضعون لهذه التجارب طمعًا في الشفاء من المرض، لا بسبب حصولهم على أموال، مطالبًا بسن قانون لمعاقبة المتورطين في هذه التجارب.