تسجيل الدخول

الوطن

فؤاد: شركة سويسرية أجرت 24 تجربة غير أخلاقية على الأدوية في مصر

اليوم AM 08:26
كتب: شريف سليمان
فؤاد: شركة سويسرية أجرت 24 تجربة غير أخلاقية على الأدوية في مصر

محمود فؤاد

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن منظمة سويسرية أذاعت تقريرًا في عام 2016، جاء فيه أن شركة نوفارتس السويسرية أجرت 24 تجربة غير أخلاقية في القاهرة بخصوص عملية التجارب السريرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن المركز تواصل مع المنظمة وأكد مسؤوليها ما أذاعوه، لافتًا إلى أنه لا يوجد ضمانات لعقاب المتسببين في هذه الأنواع من التجارب. 

وتابع أن بعض المرضى يخضعون لهذه التجارب طمعًا في الشفاء من المرض، لا بسبب حصولهم على أموال، مطالبًا بسن قانون لمعاقبة المتورطين في هذه التجارب.

أخبار متعلقة

محمود فؤاد: مصر في حاجة لـ"أب مسؤول" عن صناعة الدواء

محمود فؤاد: مصر في حاجة لـ"أب مسؤول" عن صناعة الدواء
«مافيا الأدوية» تُحارب تنظيم «التجارب السريرية».. ووزير الصحة: متمسكون بإصدار القانون

«مافيا الأدوية» تُحارب تنظيم «التجارب السريرية».. ووزير الصحة: متمسكون بإصدار القانون
القضاء الإداري يقضي بإعادة قيد تراخيص شركات الأدوية المصنعة لدى الغير

القضاء الإداري يقضي بإعادة قيد تراخيص شركات الأدوية المصنعة لدى الغير
برلماني: شركات الأدوية تدين الحكومة بـ3 مليارات جنيه

برلماني: شركات الأدوية تدين الحكومة بـ3 مليارات جنيه
نقيب الصيادلة: تعديل سياسة قبول مرتجعات الأدوية لشركة المتحدة

نقيب الصيادلة: تعديل سياسة قبول مرتجعات الأدوية لشركة المتحدة
نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة
وزير قطاع الأعمال يبحث مع وكيل "صحة الإمارات" التعاون في إنتاج الأدوية

وزير قطاع الأعمال يبحث مع وكيل "صحة الإمارات" التعاون في إنتاج الأدوية

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

"الروهجينا": استمرار هروب المضطهدين من بورما رغم اتفاق إعادة اللاجئين

"الروهجينا": استمرار هروب المضطهدين من بورما رغم اتفاق إعادة اللاجئين

مرصد الأزهر يرحب بإدراج الأمم المتحدة جنودا من بورما بالقائمة السوداء

مرصد الأزهر يرحب بإدراج الأمم المتحدة جنودا من بورما بالقائمة السوداء

تجديد حبس عاملين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

تجديد حبس عاملين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

ضبط عاطلين بتهمة سرقة مشغولات من منزل بالجمالية في القاهرة

ضبط عاطلين بتهمة سرقة مشغولات من منزل بالجمالية في القاهرة

عاجل| مصدر عسكري روسي: لم نسلم سوريا صواريخ إس 300 للدفاع الجوي

عاجل| مصدر عسكري روسي: لم نسلم سوريا صواريخ إس 300 للدفاع الجوي

اختيارات الوطن

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الأكثر قراءة

عاجل