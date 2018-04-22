نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

قال محيي عبيد نقيب الصيادلة، إنه لا يجب على أي مواطن شراء الأدوية من أماكن غير معتمدة، حيث إن الصيدلية المكان الوحيد المتواجد به الدواء الآمن والفعال، موضحًا أن الدواء الآمن معتمد بيعه في الصيدليات فقط.

وأضاف "عبيد"، خلال حواره في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن الأدوية منتهية الصلاحية تسبب أزمة كبيرة بسبب عدم سحب بعض الشركات للأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وتابع: "يضطر الصيدلي إلى إلقائها في القمامة ويعثر عليها مصانع بير السلم ويغيرون التاريخ والعلبة ويعيدون بيعها إلى المواطن، فهي بذلك تصل للمريض بطريقة غير مباشرة".