تسجيل الدخول

الوطن

نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

منذ 25 دقيقة
كتب: محمود البدوي
نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

محيي عبيد

قال محيي عبيد نقيب الصيادلة، إنه لا يجب على أي مواطن شراء الأدوية من أماكن غير معتمدة، حيث إن الصيدلية المكان الوحيد المتواجد به الدواء الآمن والفعال، موضحًا أن الدواء الآمن معتمد بيعه في الصيدليات فقط.

وأضاف "عبيد"، خلال حواره في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن الأدوية منتهية الصلاحية تسبب أزمة كبيرة بسبب عدم سحب بعض الشركات للأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وتابع: "يضطر الصيدلي إلى إلقائها في القمامة ويعثر عليها مصانع بير السلم ويغيرون التاريخ والعلبة ويعيدون بيعها إلى المواطن، فهي بذلك تصل للمريض بطريقة غير مباشرة".

أخبار متعلقة

بروفايل: «محيى عبيد» حرب الدواء

بروفايل: «محيى عبيد» حرب الدواء
السبت.. نقيب الصيادلة يجتمع بالنقباء الفرعيين لبحث خطة العمل

السبت.. نقيب الصيادلة يجتمع بالنقباء الفرعيين لبحث خطة العمل
نقيب الصيادلة يعتزم الدعوة لجمعية عمومية لإقالة 3 من أعضاء المجلس

نقيب الصيادلة يعتزم الدعوة لجمعية عمومية لإقالة 3 من أعضاء المجلس
نقيب الصيادلة عن التجارب الإكلينيكية: أعداؤنا ليسوا بالانتظار لتلويثها

نقيب الصيادلة عن التجارب الإكلينيكية: أعداؤنا ليسوا بالانتظار لتلويثها
نقيب الصيادلة: 4 أصناف دوائية في الأسواق غير مرخصة

نقيب الصيادلة: 4 أصناف دوائية في الأسواق غير مرخصة

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

وفقا لقواعدها.. كيف يفوز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟

وفقا لقواعدها.. كيف يفوز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟

"التضامن" تستجيب للقرموطي وتوافق على علاج مدمن مخدرات

"التضامن" تستجيب للقرموطي وتوافق على علاج مدمن مخدرات

نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

أمير صلاح الدين: الغناء بفرقة "بلاك تيما" وحده يكفيني ماديا

أمير صلاح الدين: الغناء بفرقة "بلاك تيما" وحده يكفيني ماديا

بالصور| القرموطي يظهر بقفص برتقال على الهواء: "محدش عاوز فص؟"

بالصور| القرموطي يظهر بقفص برتقال على الهواء: "محدش عاوز فص؟"

اختيارات الوطن

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

الأكثر قراءة

عاجل