تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس عاملين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس عاملين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات حبس عاملين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإتجار "محمد ف.م" 30 سنة، و"سيد م.س" 25 سنة، مقيمان بمحافظة القاهرة، غير المشروع في النقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما أثناء ممارستهما نشاطهما المؤثم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزة الأول (2000 دولار أمريكي، 85 ألف جنيه مصري)، وبحوزة الثاني (500 ريـال سعودي، 60 دينار أردني، 20 دينار كويتي، 14.500 ألف جنيه مصري)، حصيلة نشاطهما المؤثم.

أخبار متعلقة

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 10 آلاف جنيه من مكتب بريد بالأزبكية

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 10 آلاف جنيه من مكتب بريد بالأزبكية
حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية

حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية
تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية
حبس عامل بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من شقة عامل في 15 مايو

حبس عامل بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من شقة عامل في 15 مايو
تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من شقة في 15 مايو

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من شقة في 15 مايو

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

"الروهجينا": استمرار هروب المضطهدين من بورما رغم اتفاق إعادة اللاجئين

"الروهجينا": استمرار هروب المضطهدين من بورما رغم اتفاق إعادة اللاجئين

مرصد الأزهر يرحب بإدراج الأمم المتحدة جنودا من بورما بالقائمة السوداء

مرصد الأزهر يرحب بإدراج الأمم المتحدة جنودا من بورما بالقائمة السوداء

تجديد حبس عاملين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

تجديد حبس عاملين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

ضبط عاطلين بتهمة سرقة مشغولات من منزل بالجمالية في القاهرة

ضبط عاطلين بتهمة سرقة مشغولات من منزل بالجمالية في القاهرة

عاجل| مصدر عسكري روسي: لم نسلم سوريا صواريخ إس 300 للدفاع الجوي

عاجل| مصدر عسكري روسي: لم نسلم سوريا صواريخ إس 300 للدفاع الجوي

اختيارات الوطن

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الأكثر قراءة

عاجل