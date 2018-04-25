تجديد حبس عاملين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس عاملين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإتجار "محمد ف.م" 30 سنة، و"سيد م.س" 25 سنة، مقيمان بمحافظة القاهرة، غير المشروع في النقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما أثناء ممارستهما نشاطهما المؤثم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزة الأول (2000 دولار أمريكي، 85 ألف جنيه مصري)، وبحوزة الثاني (500 ريـال سعودي، 60 دينار أردني، 20 دينار كويتي، 14.500 ألف جنيه مصري)، حصيلة نشاطهما المؤثم.