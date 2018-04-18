حبس عامل بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من شقة عامل في 15 مايو

قررت نيابة 15 مايو حبس عامل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من داخل شقة.

كان قسم شرطة 15 مايو تلقي بلاغا من "أحمد.ع" 30 سنة مهندس، يفيد باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى 23.200 ألف جنيه، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف على باب الشقة وبعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكابها محمد .ع.ع.ن. 32 سنة عامل الومتيال طرف المجني عليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة.