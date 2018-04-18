تسجيل الدخول

الوطن

حبس عامل بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من شقة عامل في 15 مايو

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد سيف
حبس عامل بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من شقة عامل في 15 مايو

صورة أرشفية

قررت نيابة 15 مايو حبس عامل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 23 ألف جنيه من داخل شقة.

كان قسم شرطة 15 مايو تلقي بلاغا من "أحمد.ع" 30 سنة مهندس، يفيد باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى 23.200 ألف جنيه، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف على باب الشقة وبعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكابها محمد .ع.ع.ن.  32 سنة عامل الومتيال طرف المجني عليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

 

أخبار متعلقة

تجديد حبس عامل بتهمة قتل مسجل خطر بسبب "كلب" في أبو النمرس

تجديد حبس عامل بتهمة قتل مسجل خطر بسبب "كلب" في أبو النمرس
تجديد حبس 4 متهمين بتهمة خطف عامل وتصوريه عاريا في أكتوبر

تجديد حبس 4 متهمين بتهمة خطف عامل وتصوريه عاريا في أكتوبر
حبس مسجل خطر بتهمة الشروع في "قتل عامل" بالمعصرة

حبس مسجل خطر بتهمة الشروع في "قتل عامل" بالمعصرة
تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 10 آلاف جنيه من مكتب بريد بالأزبكية

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 10 آلاف جنيه من مكتب بريد بالأزبكية
حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية

حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية
تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة 4 محلات ملابس في الجمالية

التعليقات

أحدث الأخبار

الرئيس الإيطالي يكلف رئيسة مجلس الشيوخ بتشكيل حكومة جديدة

الرئيس الإيطالي يكلف رئيسة مجلس الشيوخ بتشكيل حكومة جديدة

تحقيقات حول "عدم حيادية" قناة "روسيا اليوم" في بريطانيا

تحقيقات حول "عدم حيادية" قناة "روسيا اليوم" في بريطانيا

مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يلتقي كيم جونغ في كوريا الشمالية

مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يلتقي كيم جونغ في كوريا الشمالية

ترامب: بومبيو التقى زعيم كوريا الشمالية الأسبوع الماضي

ترامب: بومبيو التقى زعيم كوريا الشمالية الأسبوع الماضي

صعود الروبل مع تراجع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

صعود الروبل مع تراجع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

اختيارات الوطن

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

الاستعداد للموسم مبكراً: انسى رمضان وفكر فى «لبس العيد»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

فاكهة 1X2: يخلق من الخوخ.. «مانجا وبرقوق»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

«فوقية» تحلّى مُرّ أيامها بـ«سكر مطحون»: «متفائلة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

الأغلبية يرفضون «مجلس قومى للرجل»: «مالوش لازمة»

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

خلاصة البيع فى العتبة: أحمد معاه رخصة.. وابنه معاه الفرشة

الأكثر قراءة

عاجل