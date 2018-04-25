بالفيديو| النص الكامل لكلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الـ36 لأعياد تحرير سيناء، قال فيها:

تحل علينا اليوم الذكرى الـ36 لتحرير سيناء التي قاتل المصريون من أجلها ودفعوا أثمان غالية من دمائهم الطاهرة ليستردوها جزء غاليا وعزيزًا من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.

أتحدث إليكم اليوم لننظر ونتأمل في دلالات تجاربنا التاريخية والدروس التي تعلمناها فقد علمتنا تجربة إستعادة سيناء بالحرب والسلام أن المصري لا ينسى ثأر ولا يرضخ لهزيمة ولا يقبل إستسلامًا علمتنا تجربة إستعادة سيناء أن الامة المصرية قادرة دوماً على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض إحترامها على الآخرين.

تعلمنا من الحروب المتلاحقة ومفاوضات السلام الصعبة أن الحق المسنود بالقوة تعلوا كلمته وينتصر في النهاية وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها حربًا وسلامًا.

إن تحرير سيناء حتى آخر شبر ثمرة لكفاح الشعب المصري حققه بالمعاناه والعرق والدم وبالعمل والتضحية والصبر.

وكان في طليعة الشعب ومقدمته أبنائه البواسل من القوات المسلحة التي صانت الأمانة وكانت على قدر المسئولية التاريخية العظيمة فأثبتت مجددًا انها نبت طاهر لهذا الشعب الصامد الأصيل.

واليوم بعد 36 عامًا من تحرير سيناء ننظر أين نحن الان وماذا حققنا وكيف يمضى طريقنا نحو المستقبل.

فلا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنتهى وأن التهديدات وأن تغيرت طبيعتها فان خطورتها لم تقل.

فها نحن نواجه منذ سنوات هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة.

شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية إستطاعت في السنوات الأخيرة إستغلال حالة الفوضى السياسية التي ضربت المنطقة لتحتل أراضي واسعة في دول شقيقة وزين لهم الوهم أنها قادرة على فعل مثل ذلك في أرضنا الغالية.

وأقول لكم بصراحة وصدق أنه من حق الشعب المصري أن يفخر بأبنائه الأوفياء في القوات المسلحة والشرطة الذين أثبتوا كفائتهم القتالية ومستواهم العسكري الراقي إستنادًا الى عقيدة وطنية مصرية خالصة فمضوا في هذه الحرب غير النظامية يحققوا نجاحات واحدًا تلو الآخر ويقوموا بشكل يومي بمحاصرة الإرهاب وتضييق الخناق عليه فاستحقوا فخر الشعب المصري وتحياته التي نتوجه بها اليوم من القلب لأبطال القوات المسلحة والشرطة.

إن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق بسط الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجاز يشهد به العالم لنا.

إن الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب وسط أمثلة عديدة من حولنا لغياب الأمن والانقسام الطائفي والسياسي وإراقة الدماء وإنهيار الدولة لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أمامه بإعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته.

وإننا نجدد العهد في ذكرى تحرير سيناء على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن في سيناء وفي جميع أنحاء مصر حافظين لكل ذرة تراب من ترابه المقدس.

شعب مصر العظيم إن مصر تبنت خيار السلام بإعتباره توجه استراتيجيا وتبنت خيار التنمية الشاملة المستدامة بإعتبارها الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن ان تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.

ونحن في مصر عقدنا العزم ومضينا في طريق البناء والتنمية طريق التعمير والسلام.

وبينما نستمر في مواجهتنا الشاملة للإرهاب نسير في الوقت ذاته على طريق تنمية سيناء وزرع الخير في كل أرجائها ويقيننا أن شعب مصر العظيم لن يتأخر عن المساهمة بأقصى ما يستطيع من اجل تحقيق هذه التنمية في أسرع وقت ممكن فالمساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح والقتال فقط وانما بالبناء والتنمية وتشييد المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق الآمال في مستقبل مشرق.

شعب مصر الأبي الكريم ستبقى ذكرى تحرير سيناء عيدًا لكل المصريين تخليدًا لقوة إرادتهم وصلابتهم لكفاءة قواتنا المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة ولبراعة الدبلوماسية المصرية ووطنية قيادات مصر وزعاماتها التاريخية.

فقد سطروا جميعًا ملحمة وطنية خالدة في تحقيق السلام القائم على الحق والعدل وحفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده.

وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية خالدة في وجدان مصر ودافعًا لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم كل عام أنتم بخير ومصر الأبية في رفعة وسلام وتقدم وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.