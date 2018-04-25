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الوطن

مصدر بـ"المطار": استمرار حركة الطيران المدني بشكل منتظم

منذ 28 دقيقة
كتب: ايمن حمزة
مصدر بـ"المطار": استمرار حركة الطيران المدني بشكل منتظم

المطار

كشف مصدر لـ"الوطن" عدم تاثر حركة الطيران المدني، أمس، بسبب الأمطار والطقس السيء الذي شهدته البلاد، مؤكدًا أن حركة الطيران تسير بشكل منتظم وفق معدلاتها الطبيعية.

ويأتي ذلك فيما الغت الخطوط السعودية، صباح اليوم الأربعاء، رحلتين إضافيتين كان مقرر إقلاعهما من مطار القاهرة إلى جدة، والمخصصة لنقل المعتمرين إلى جدة لأداء مناسك العمرة.

وأفاد "المصدر"، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الخطوط السعودية بإلغاء إقلاع رحلتها، 3410 و3414 المتجهتان إلى جدة.

فيما شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لأكثر من ساعة عن مواعيدها المقررة فى جداول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقال مصدر ملاحى بالمطار، إن رحلتي شركة "نسما" للطيران رقمي 182 المتجهة إلى ينبع و170 المتجهة إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية، تأخرتا ساعتين لظروف التشغيل وأعمال الصيانة، حيث تأخرت رحلة الخطوط السعودية رقم 382 المتجهة إلى جدة لمدة ساعة.

كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس ابابا ساعتين، وتأخرت رحلة شركة "إير كايرو" المتجهة إلى جدة ساعة ونصف الساعة بسبب اعمال الصيانة.

 

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