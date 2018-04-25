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الوطن

توقعات بغلق المجال الجوي لتقديم عروض بمناسبة تحرير سيناء

منذ 43 دقيقة
كتب: ايمن حمزة
توقعات بغلق المجال الجوي لتقديم عروض بمناسبة تحرير سيناء

مطار القاهرة

كشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي عن توقف حركة الطيران المدني وغلق المجال الجوي، اليوم الأربعاء، بمناسبة أعياد تحرير سيناء، لمدة لن تزيد عن نصف ساعة، حيث تحلق مجموعة من الطائرات الحربية في السماء، لتقديم عدة عروض متميزة احتفالا بأعياد تحرير سيناء.

وأكدت "المصادر" أن العروض السنوية العسكرية ستجوب سماء القاهرة والمحافظات، ومن المتوقع تكرار العروض مرتين الأولى بعد قليل، والثانية في الرابعة من عصر اليوم، على أن تستانف حركة الطيران المدني فور انتهاء العروض، ويتم فتح المجال الجوي من جديد.

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