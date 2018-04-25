 الأعلي للجامعات: بدء امتحانات التيرم الثاني بالجامعات 26 مايو

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017 -2018، فإن امتحانات التيرم الثاني بالجامعات، ستبدأ 26 من الشهر المقبل، وأعطى المجلس للجامعات الحرية في بدء الامتحانات وفقا لجاهزيتها مع الالتزام بالأسابيع الدراسية للعام الجامعي.

وقال يوسف راشد، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن الخريطة الزمنية للعام الجامعي في التيرم الثاني يستمر لمدة 16 أسبوعا، مشيرا إلى أن نهاية الدراسة بالجامعات 24 مايو.

كما أكد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الامتحانات تنتهي 21 يونيو، وبذلك يكون العام الدراسي امتد لـ31 أسبوعا، مبينا أن المجلس طالب الجامعات بضرورة إعلان جداول الامتحانات مبكرا واتخاذ الإجراءات اللازمة لخوض العملية الامتحانية.