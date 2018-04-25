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الوطن

غرق طفل أثناء لعبه على حافة ترعة في البحيرة

منذ 23 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
غرق طفل أثناء لعبه على حافة ترعة في البحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء لهوه بجوار ترعة بعزبة السنهوري التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، بتلقى بلاغ من "كرم م" 23 سنة عامل ومقيم بعزبة السنهورى بدائرة المركز، بأنه حال لهو نجل شقيقه الطفل أحمد عنتر السنهورى، 3 سنوات ومقيم بذات العنوان بجوار حافة ترعه أمام منزله سقط بها وغرق وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالي.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.

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