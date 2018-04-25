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الوطن

ضبط هاربين اثنين من حكمين بالمؤبد بالبحيرة

منذ 23 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط هاربين اثنين من حكمين بالمؤبد بالبحيرة

اللواء محمد هندى

ألقت الأجهزة الأمنية في البحيرة، اليوم، القبض على هاربين اثنين من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد، خلال حملة مكبرة بمركزي أبوالمطامير وإيتاى البارود.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط "إسلام ش"، مقيم بمركز أبو المطامير، المحكوم عليه في قضية جنايات مركز أبو المطامير "سرقة بإلاكراه"، حصر وسط دمنهور، بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط "سعيد ع ا"، 30 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيم بمركز إيتاي البارود، المحكوم عليه في قضية جنايات مركز إيتاي البارود "مخدرات" حصر جنوب دمنهور، بالسجن المؤبد.

 

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