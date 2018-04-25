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الوطن

برلماني: رجال الجيش والشرطة يسطرون تاريخا جديدا في سيناء

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد طارق
برلماني: رجال الجيش والشرطة يسطرون تاريخا جديدا في سيناء

عمليات الجيش في سيناء ضد الإرهاب

وأشاد العميري، في بيان صحفي له اليوم، بالدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة، ووفاءها وإخلاصها للمهام والمسئوليات التي كلفها بها الشعب المصري، ألا وهي القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن سلامة واستقرار الوطن، وهي عقيدة راسخة لدى أبنائنا من القوات المسلحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجيش المصري ورجال الشرطة البواسل يسطرون تاريخا جديدا في سيناء وفى كل أنحاء الجمهورية، ومتمسكون بروح أكتوبر ومقتدون بجيلها من رجال القوات المسلحة، فهم يقومون بدورهم على أكمل وجه في تأمين الحدود الشرقية لمصر، من خلال محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأضاف، أن المصريين كلهم عزم وإرادة مع زعيمهم، للقضاء على الإرهاب وبناء مصر الحديثة، وتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

 

 

 

 

 

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