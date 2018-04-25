"عربية المصريين الأحرار" تناقش الخطة السنوية للسياحة وأحوال المعلم

عقدت لجنة "الشئون العربية" بحزب المصريين الأحرار، اجتماعها الدوري بحضور حسام رأفت، لمناقشة عدد من الملفات ومنها خطة العمل السنوية المتعلقة بملفات السياحة وأحوال المعلم المصري في الدول العربية والمرأة المعيلة.

وقال حسام رأفت، رئيس لجنة الشؤون العربية، إن اللجنة تعكف على إعداد تصور ومشروعات قوانين تخدم العمالة المصرية بالدول العربية في إطار عمل اللجان النوعية بالحزب.

وأضاف رأفت، أن الاجتماع ناقش خطة العمل السنوية بشأن السياحة وأحوال المعلم المصري في الدول العربية والمرأة المعيلة.

وتابع: "أن اللجنة تعمل وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، على تحليل وافية لنتائج الانتخابات الرئاسية المنتهية منذ فترة وجيزة، وتأثير العاملين المصريين بالدول العربية ودورهم في الانتخابات الرئاسية.