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الوطن

"تموين الفيوم": استلام 50266 طن من محصول القمح حتى أمس

منذ 25 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
"تموين الفيوم": استلام 50266 طن من محصول القمح حتى أمس

صورة أرشيفية-فحص القمح بمطحن الفيوم

قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين، بمحافظة الفيوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة إلى مواقع الاستلام الـ15 على مستوى المحافظة، حتى مساء أمس، بلغت 50266 طن، و200 كجم من محصول القمح.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن الفلاحون وردوا 7380 طن و829 كجم من محصول القمح، أمس، وأن معدل توريد القمح زاد يوميا، وأنه إذا استمر بنفس المعدل المتزايد، سيتحقق المستهدف من محصول القمح هذا الموسم قريبا.

جدير بالذكر، أن كميات القمح المستهدف توريدها خلال الموسم الحالي، تبلغ 180 ألف طن.

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