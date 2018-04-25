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الوطن

العليا للحج: 85 ألف متقدم للحج للسياحي حتى الآن

منذ 15 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
العليا للحج: 85 ألف متقدم للحج للسياحي حتى الآن

صورة أرشيفية

أفادت مصادر باللجنة العليا للحج السياحي، أن عدد المتقدمين للحج السياحي  الذين تم تسجيلهم من قبل شركات السياحة على الموقع الإلكتروني لبوابة "حج مصر" بلغ 85 ألف و200 متقدم حتى الآن وذلك قبل غلق باب تسجيل الأسماء بـ 4 أيام.

وقال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج، إن آخر موعد لتسجيل أسماء الحجاج على الموقع الإلكتروني سيكون منتصف الليل يوم السبت المقبل، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 36 ألف مواطن  لأداء الحج هذا العام من بين المتقدمين أول شهر مايو المقبل، مضيفا  لـ"الوطن" أن أعداد المتقدمين للحج العام الماضي بلغ نحو 108 ألف حاج.

 

 

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