"العليا للحج السياحي": رد رسوم جدية الحجز بالقرعة خلال شهر من النتيجة

قال ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج السياحي، أنه سيتم رد المبالغ الخاصة بمقدمات جدية الحجز للمواطنين الفائزين في القرعة إلى الشركات المتقدمين إليها ومطالبة الفائزين بدفع باقي قيمة البرنامج وفقًا لضوابط الحج.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق سيتم رد الأموال الخاصة بهم بإيصال باسم الحاج نفسه يصرفه من أحد فروع بنك مصر في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان النتيجة وفقا لضوابط الحج. ‎

وحددت اللجنة العليا للحج مبالغ رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحى وهي كالآتي: 10 آلاف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية "البري والاقتصادي طيران، و15 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الـ 4 نجوم و20 ألف للمتقدمين لبرامج الـ 5 نجوم ولا يجوز تسجيل اسماء المتقدمين على موقع حج مصر إلا بسداد رسوم جدية الحجز.